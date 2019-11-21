سرحان احال للقاضي عبود كتابا بموضوع تسمية قضاة بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

اعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ​ألبرت سرحان​ ان "الوزير سرحان أحال الى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود كتاباً في موضوع تسمية قضاة في المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​ عملاً بأحكام المادتين 60 و80 من الدستور اللبناني، كما أحال الوزير سرحان الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كتاب النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ ومرفقاته والمتضمن إحالة النائب العام المالي القاضي على إبراهيم المؤرخة في 20/11/2019 في موضوع التحقيقات المتعلقة بوزارة الإتصالات".

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