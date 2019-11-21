الجيش: توقيف أشخاص بجبل محسن وضبط كمية من المتفجرات بحوزتهم

أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخه، دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ منزل المواطن (ز.خ) في محلة ​جبل محسن​ – ​طرابلس​، فأوقفته برفقة كلّ من(ر.خ) و(ع.س) وضبطت بحوزتهم كمية من المتفجرات. وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".

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