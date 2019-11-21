الدولية للطاقة الذرية: رصدنا آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن ولم نبلغ عنه

أكّدت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، ​مؤتمر​ صحفي، "أننا رصدنا آثار يورانيوم في موقع ​إيران​ي غير معلن ولم نبلغ عنه"، مشيرة الى "أننا أحطنا المجلس بأنشطة إيران النووية الأخيرة"، منوهة بـ "استئناف التخصيب في محطة فوردو في إيران".

ولفتت الى أن "إيران لم توفر إجابات و من المهم أن تتعامل إيران معنا والإجابة على أسئلتنا كما أنه عليها التعاون لتنفيذ التزاماتها النووية. نشجع إيران لتوضيح النقاط الغامضة والأمر لا يتعلق بجدول زمني"، كاشفة عن أن "مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 مترا مكعبا".

وشددت على أنه " لدينا فريق من الخبراء يعمل مع المسؤولين الإيرانيين ولا نعلم ما إذا أثر قطع الإنترنت على عمله هناك لكننا لا نعلق على ​الاتفاق النووي​ إنما نراقب مدى التزام إيران به".