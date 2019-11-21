النقابة اللبنانية للدواجن: نناشد الدولة توفير العملة الصعبة لأنه لا يمكننا استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج 

أكّدت النقابة اللبنانية للدواجن، في ​مؤتمر​ صحفي حول العوائق التي تعترض القطاع، أن "​الصناعة​ المحلية وفرت للمستهلك حاجاته بأسعار أقل من المستوردات الأخرى"، مشيرة الى أن "الصناعة ناجحة وتسير بشكل جيد لكننا نواجه مشكلة عدم إمكانية استيراد المنتجات كالعلاف واللقاحات وغيرها، لذلك نبحث الموضوع مع ​الدولة اللبنانية​ لنجد حلًّا لأنها صناعة مهمة لا بد من المحافظة عليها".

وشددت على أن "مناشدتنا هي للدولة والمسؤولين وحاكم مصرف لبنان لتأمين العملة الصعبة لكي نتمكن من تأمين المستلزمات ونحتاج الى 30 مليون دولار في الشهر من مصرف لبنان وإذا لم يتم تأمين هذا المبلغ سيُفقد هذا المنتج في الاسواق"، موضحة "أننا نستورد بعشرين مليار ونصدر بـ 2 مليار، كما أن إتفاقيات التبادل التجاري الحر خلقت مشاكل لكافة القطاعات لأنها اتفاقيات التبادل مع ​الدول العربية​ و​أوروبا​ هي التي أخسرتنا الكثير لأنها من دون ​رسوم جمركية​".

ولفتت الى "أننا أصبحنا بلدًا ريعيًا ويجب أن تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ذلك والمسؤولون الذين قاموا بذلك عليهم أن يرحلوا، وبالتالي يمكننا تأمين فرص عمل للأشخاص الموجودين في الشارع"، كاشفة عن "أننا قد لا نجد الدجاج في المتاجر في الأشهر المقبلة".