بري: اللبنانيون مدعوون لحماية الاستقلال وعدم الوقوع بفخ الفتن فهي اشد من القتل

توجه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بمناسبة العيد الـ 76 للاستقلال الى اللبنانيين مؤكداً أنه "كما صنع ​اللبنانيون​ قبل ستة وسبعين عاماً استقلالهم بالوحدة، اللبنانيون اليوم كل اللبنانيين مدعوون الى حماية ​الاستقلال​ لا بل بصنعه مجدداً بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع بفخ الفتن فهي اشد من القتل".

وعلى صعيد آخر عرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية فالتقى في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ وزير الدفاع الياس ابو صعب، كما التقى على التوالي النائب ​البير منصور​ والوزير السابق ​كريم بقرادوني​.

وكان بري قد تلقى برقية من رئيس ​مجلس الشورى​ ​ايران​ ​علي لاريجاني​ هنأه فيها بمناسبة ​المولد النبوي​ الشريف.

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