كوبيش دعا لتكليف رئيس مجلس وزراء والبدء بعملية استشارات نيابية وتشكيل حكومة جديدة

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش القيادة اللبنانية الى "تكليف رئيس مجلس وزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والاسراع الى اقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس وإن هكذا حكومة، التي ستتشكل تماشياً مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب، ستكون ايضاً بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".
وفي بيان له، أكد كوبيش أنه لم يدخل في أي من تفاصيل تشكيل الحكومة أو طابعها أو تركيبتها كون ذلك مسألة سيادية يقررها لبنان وشعبه.
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