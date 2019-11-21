لأول مرة منذ 3 عقود.. انخفاض قياسي في درجات الحرارة بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- (الخليج 365):

سجلت درجات الحرارة في الرياض اليوم الخميس انخفاضا قياسيا، صاحبته موجة برد قارس وُصِفت بأنها الأشد منذ 30 عامًا، وسط سيول اجتاحت منطقة الباحة وأغرقت السيارات، حسبما أفادت صحيفة "المرصد" السعودية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط وشرق المملكة والرياض، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم برودة قياسية وصلت إلى 7 و8 درجات مئوية.

وتفاوتت الأرقام التي سجلها مختصون سعودين بأحوال الطقس لدرجة الحرارة في المدينة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان الرياض.

ووجدت الأجواء الباردة صداها بين رواد التواصل الاجتماعي سريعًا، حيث وثق كثير من السعوديين الأجواء الباردة التي يعيشونها مع ساعات الصباح الأولى.

Advertisements

فغرّد الموسيقار ممدوح سيف، والذي يستعد لإحياء حفل موسيقي في الرياض: طدرجة الحرارة الآن بالرياض ٩ بالرغم من البرد، البروفة مستمرّة"، وظهر في الصورة التي نشرها عبر تويتر مُرتديا ملابس شتوية.

ونشرت مُغردة سعودية أخرى تُدعى مشاعل الشمري، صورة عبر هاتفها وقد سجل تطبيق الطقس فيه درجة الحرارة 8 مئوية، مبديةً تعجبها من البرد الشديد.

بدوره، ذكر حساب "أخبار السعودية الجديدة" عبر تويتر أن "أقل درجة حرارة سجلتها مدينة الرياض في شهر نوفمبر كانت عام 1988، إذ بلغت 7 درجات مئوية، واليوم تشهد العاصمة درجة حرارة مقاربة لما كانت في نهاية الثمانينيات".

ونصح القائمون على حساب "طقس العرب"، سكان الرياض بأخذ الاحتياطات لمواجهة البرد الطارئ الذي لم يتعودوا عليه، بارتداء الملابس الشتوية وتشغيل وسائل التدفئة.