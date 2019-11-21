"الانضباط المدرسي".. ندوة داخل مدرسة القلعة في واحة الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة إعلامية بعنوان "الانضباط المدرسي لخلق جيل واعي ومثقف".

وأكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنظيم الندوة بمقر مدرسة القلعة الإعدادية بمدينة الخارجة، بحضور صلاح مرغني، مدير إدارة الخارجة التعليمية، ولفيف من قيادات الإدارة التعليمية وبحضور 50 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية.

وأوضحت "ذخيرة"، أن الندوة حاضر فيها، الشيخ، أحمد نصيب، إمام وخطيب في مديرية الأوقاف، والدكتور أيمن مسلم، عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في جامعة الوادي الجديد، بحضور محمد أبو الطاهر، مدير المدرسة.

وأشارت إلى أنه جرى توزيع هدية مدرسية لكل طالب مقدمة من أمانة قطاع الأعمال بالحزب تحت إشراف محمد طه.