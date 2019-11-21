وفد تنزاني يبحث مع الاتصالات الاستفادة من تجربة مصر في التصنيع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أتاشاستا نديتي نائب وزير الاتصالات والنقل وزارة الأشغال والنقل والاتصالات بتنزانيا، رغبة الجانب التنزاني في الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التصميم والتصنيع الإلكتروني.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس، بحث الجانبان زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات الرقمية، والاستفادة من المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية".

وقالت الوزارة إن اللقاء يأتي متوافقا مع اهتمام مصر بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع جيرانها من الدول الأفريقية، في إطار المبادرة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال التحول الرقمي.

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ووفقا للوزارة، يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد جمهورية تنزانيا الاتحادية إلى مصر، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية التي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

ووجه المسؤول التنزانى الدعوة لوزير الاتصالات المصري لزيارة تنزانيا.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظمت دورة تدريبية في عام 2015 لـ 14 متدربا من جمهورية تنزانيا، حول موضوع الأمن السيبراني، وكيفية إدارة المراكز الوطنية لاستجابة طوارئ الكمبيوتر لرفع كفاءة الكوادر البشرية في تنزانيا على المستوى القومي ككل.