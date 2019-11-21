بتر ذراع شخص صدمه قطار في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب شخص ببتر في ذراع حتى الكتف الأيسر، إثر اصطدامه بقطار خلال سيره على شريط السكة الحديد بمنطقة أرض غيث بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شربين، يفيد ورود بلاغ من مدير شرطة النقل والمواصلات، باصطدام قطار بشخص ونقله إلى المستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم محمد حسن الأرضي، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وتبين إصابة "السيد السعيد بطيح"، 60 سنة، أثناء سيره على شريط السكة الحديد بجوار مزلقان "كوبري الميتين"، ما أسفر عن إصابته ببتر ذراعه الأيسر حتى الكتف.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.