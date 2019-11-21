سنغافورة تشارك في منتدى حوار المنامة

وصل كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية بجمهورية سنغافورة الدكتور مالكي عثمان، والوفد المرافق له، إلى مملكة البحرين اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات المنتدى الخامس عشر لـ (مؤتمر حوار المنامة 2019). الخميس، للمشاركة في فعاليات المنتدى الخامس عشر لـ (مؤتمر حوار المنامة 2019). وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، كان في مقدمة مستقبلي كبير وزراء الدولة السنغافورية والوفد المرافق له.

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