سوريا تدين اعتداءات قوات الاحتلال التركي بحق مواطنيها

أدانت سوريا بشدة الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق الشعب السوري، داعية الرأي العام العالمي للتحرك من أجل الضغط على أردوغان لوقف جرائمه فورا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين قوله: " تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات، الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق الشعب السوري والتي كان آخرها الضربات الجوية التي نفذتها أمس طائرات بدون طيار

على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة، وأدت إلى استشهاد خمسة مدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى".



وأضاف المصدر، أن النظام التركي وقواته وأدواته من تنظيمات إرهابية ومرتزقة، يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري، وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار عملية "أستانا وسوتشي "، ليؤكد أردوغان

بذلك مجدداً أنه خارج عن القانون الدولي، وأن نواياه وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان هي أساس كل ما يقوم به، بغض النظر عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقات المذكورة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.



وتابع المصدر "الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد أنها لن تأل جهداً للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة اعتداءات النظام التركي وأطماعه، فإنها تدعو الرأي العام العالمي للتحرك فوراً من أجل إجبار أردوغان على وقف جرائمه فوراً بحق الشعب السوري، والتي تشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية " .