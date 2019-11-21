وزير خارجية كندا يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين باليابان

أعلنت وزارة الخارحية الكندية، اليوم الخميس، حضور الوزير فرانسوا - فيليب شامباين، في اجتماعات قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناجويا باليابان يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن الوزير سيشارك في المناقشات المتعلقة بالتجارة الحرة والحوكمة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، ودعم أفريقيا.

كما يغتنم الفرصة أيضًا للتفاعل مع نظرائه لتعزيز المصالح الكندية.ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمبادرة عدم الانتشار ونزع السلاح لإظهار التأييد القوي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وهو جزء رئيسي من النظام الدولي القائم على القواعد.وقال شامباين "تقدم مجموعة العشرين إلى كندا فرصة لتعزيز التعاون مع أكثر اقتصادات العالم تقدما لمواجهة التحديات الملحة. إنني أتطلع إلى العمل مع زملائي لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد والمساهمة في عالم أكثر انفتاحا وازدهارا وسلاما".وأدى شامباين اليمين الدستورية أمس الأربعاء في الحكومة الكندية الجديدة خلفا للوزيرة السابقة كريستيا فريلاند، التي أصبحت نائبة رئيس الوزراء.