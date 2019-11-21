مسئول ماليزي: نعتزم دعوة بوتين للمشاركة في منتدى أبيك العام المُقبل

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، اليوم الخميس، عزم بلاده على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي تستضيفه ماليزيا العام المُقبل.

وقال عبد الله، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو: "إننا بالطبع سنرحب بمشاركة الرئيس بوتين في منتدي التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي الذي من المقرر

أن تستضيفه ماليزيا في نوفمبر 2020"، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.



يُشار إلى أن تشيلي قررت التخلي عن استضافة قمة منتدى (أبيك) وقمة المناخ "كوب 25"، وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي يشهدها البلد الجنوب أمريكي خلال الفترة الراهنة.