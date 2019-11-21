اتفاقية بين السعودية والبحرين بشأن التعاون الصحفي

وقّعت هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية الصحفيين البحرينية اتفاقية مشتركة لترسيخ التعاون والتنسيق بين الطرفين؛ لمواجهة التحديات كافة من بينها التصدي لوسائل الإعلام التي تستهدف البلدين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات متبادلة بينهما.

وأشاد وزير شؤون الإعلام السعودي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين

البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا الدور الريادي الذي تقوم به المملكة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وما يتمتع به قطاع الصحافة والإعلام في المملكة من وعي وطني مسؤول.



من جهتها.. قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد،

"إن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون بيننا كأشقاء لما تضطلع به الصحافة في مواجهة التطرف الديني، وحملات الاستهداف السياسي لدولنا، وضرورة أن يكون لدينا خطاب إعلامي موحد".



وحول المضامين التي ركزت عليها الاتفاقية، أكدت السيد أهمية دور الصحافة في مواجهة التحديات وفي حماية بلادها، وأهمية كلمة الصحفي في حماية بلاده، وهي خطوة أولى للنظر في قضايا الصحفيين والبحث عن حلول لها ومن ثم تلبية احتياجاتهم.