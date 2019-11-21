مصادر إعلامية الزعيم الكوري الشمالي لن يشارك في قمة "كوريا - آسيان"

قالت الوكالة الكورية الشمالية المركزية، اليوم الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لن يشارك في قمة "كوريا - آسيان"، التي ستجري في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.
جاء في البيان اليوم الخميس، الذي قالت فيه:"في 5 نوفمبر الجاري، قام رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي، دعاه فيها بإصرار للمشاركة في هذه القمةالخاصة، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.
وتمت الإشارة إلى أنه "منذ البداية لم يكن لدى بيونغ يانغ، أي شكوك حول ضمان أمن زعيم البلاد خلال الزيارة وتوفير كل الإجراءات البروتوكولية، وأن الطرف الكوري الشمالي تلقى الدعوة شاكرا".
وتابعت الوكالة: "ثم طلبت سيئول عدة مرات أنه في حال لن يتمكن رئيس مجلس الدولة
لكن بحسب تقييم الوكالة الكورية الشمالية، لم تبتعد الهيئات الكورية الجنوبية، وخاصة وزارة شؤون الوحدة القومية، عن الموقف الذي لم يكن موجها إلى المساعدة المتبادلة للشعب، بل إلى التأثير الأجنبي، وتسبب ذلك بتدهور جو العلاقات بين البلدين.
وجاء في بيان الوكالة الكورية المركزية: "لأنه لم يتم تنفيذ أي اتفاق، من لقاءات، في بخانمونجوم، بيونغ يانغ وفي بيكستوسان، فإن اللقاء لن يكون أكثر من مجرد لقاء رسمي لزعماء الشمال والجنوب، وهذا مستحيل".
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