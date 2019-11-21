بريطانيا تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

أكدت المملكة المتحدة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: إن تلك المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقا أمام تحقيق السلام بالإقليم وتهدد إمكان التوصل إلى حل الدولتين، داعيًا في الوقت نفسه إسرائيل إلى وقف توسعها الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية.



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