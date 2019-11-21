بعد مكالمة ترامب وزيلينسكي... أوكرانيا عبرت عن قلقها من تجميد أميركا مساعداتها

أكدت مسؤولة في البنتاجون أن أوكرانيا أعربت عن قلقها من تعليق المساعدات الأميركية في يوليو، ما يعني أن كييف كانت على علم بتجميد المساعدات وقت إجراء المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت لورا كوبر، مسؤولة البنتاجون المكلفة شؤون أوكرانيا، في شهادة أمام الكونجرس الأربعاء، إن كييف أبلغتها بقلقها في 25 يوليو، أي في نفس اليوم الذي أجرى فيه ترامب مكالمته مع نظيره الأوكراني والتي أدت إلى إطلاق التحقيق الهادف لعزله.

وأضافت كوبر أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أنها تلقت رسائل بريد إلكتروني في 25 يوليو، تقول إن السفارة الأوكرانية في واشنطن، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب سألتا عن المساعدات.

وقالت كوبر "أستطيع القول إن موظفي السفارة الأوكرانية سألوا (ما الذي يجري بشأن المساعدة الأمنية لأوكرانيا)".

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وعندما سألها النائب آدم شيف ما إذا كان الأوكرانيون "قلقين"، أجابت كوبر "نعم سيدي".

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ويتهم ترامب بحجب المساعدات بشكل غير مناسب وكذلك عقد قمة مع زيلينسكي، والضغط من أجل أن تطلق أوكرانيا تحقيقا بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال كيرت فولكر المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا، إنه لم يكن على علم بتجميد المساعدات، إلا بعد أن نشرت مجلة "بوليتكو" مقالا بهذا الشأن في أواخر أغسطس الماضي.