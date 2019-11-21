كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365".. ننشر الصور الأولى وتفاصيل جديدة عن السيارة الخارقة 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على الصور الأولى للسيارة 2030، والتي تُعد مفاجأة معرض الرياض للسيارات، المقام على هامش موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .

كان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن تقديم سيارة هي الأولى من نوعها، ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات، لافتًا إلى أن السيارة هي النسخة الوحيدة من نوعها بالعالم، وستباع بمزاد خلال فعاليات معرض الرياض.

وتأتي السيارة بكمبيوتر مُدمج أمام عصا الغيارات بالسيارة، وتتضمن واجهة الكمبيوتر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، التي تُقدّم لقائد السيارة ومرافقه في المقعد الأمامي، تجربة استثنائية من الرفاهية.

وتُقدّم السيارة تجربة صوتية رائعة لعُشاق التراكات الموسيقية، عبر سماعات مخفية وزعت باحترافية في كافة أرجائها؛ مايعطي تجربة صوت ثمانية الأبعاد.

وتنطلق فعاليات معرض الرياض للسيارات اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويستقبل المعرض رواده يوميًا بداية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 11 مساء.