كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو واشنطن لجولة جديدة من المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لم تسمها أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لحضور جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين وسط استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق محدود على الأقل.

وذكر التقرير، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه دعا الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين لعقد اجتماع في بكين، مضيفًا أن بكين تأمل أن تتم جولة المحادثات قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن المسئولين الأمريكيين أشاروا إلى أنهم على استعداد للقاء لكنهم لم يلتزموا بالموعد، لكن سيكون المفاوضين مترددين في السفر لحضور المحادثات ما لم توضح الصين أنها ستلتزم بحماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري والمشتريات الزراعية.

وقد قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن الصين ستسعى جاهدة لاتمام "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة حيث يبقي الجانبان قنوات الاتصال مفتوحة، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف من احتمال انهيار المحادثات، وفقا لرويترز.

وصرح قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، بأن الصين ترغب في العمل مع الولايات المتحدة لحل الشواغل الأساسية لبعضها البعض على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وستحاول جاهدة التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى.

وأضاف قاو "هذا يتماشى مع مصالح كل من الصين والولايات المتحدة والعالم".

يحذر الاقتصاديون من أن النزاع التجاري المطول بين الصين والولايات المتحدة يصعد المخاطر على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل سلاسل التوريد، وتثبيط الاستثمار، وتقليل ثقة الشركات.

وقال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض لرويترز في وقت سابق إن استكمال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد يتم تأجيله إلى العام المقبل، في الوقت الذي تضغط فيه بكين من أجل التراجع عن التعريفات الجمركية على نطاق أوسع وتواجه الإدارة الأمريكية مطالب متزايدة من جانبها.

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وكان مسؤولون من بكين قد اقترحوا أن يوقع الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب الصفقة في أوائل ديسمبر.

وعندما سئل ترامب يوم الأربعاء عن تطورات صفقة الصين، قال للصحفيين في تكساس "لا أعتقد أنهم يرتقون إلى المستوى الذي أريده".

قال شخص مطلع على المسألة إن ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر يدركان أن التراجع عن التعريفات الجمركية لصفقة تفشل في معالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الأساسية لن يُنظر إليه على أنه صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وفي خطاب عشاء في بكين يوم الأربعاء، قال نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه إنه "متفائل بحذر" بشأن الصفقة الأولى، نقلًا عن أشخاص حضروا الحدث قبيل منتدى نظمته بلومبرج إل بي.

وأضافت بلومبرج أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في المحادثات التجارية الصينية - الأمريكية، أخبر أحد الحاضرين كل على حدة بأنه "مرتبك" بشأن مطالب الولايات المتحدة، لكنه واثق من أن المرحلة الأولى من الصفقة يمكن أن تكتمل رغم ذلك.

وكان مسؤولون من بكين قد اقترحوا أن يوقع الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب الصفقة في أوائل ديسمبر.

قال بعض الخبراء إن الموعد التالي للمراقبة هو 15 ديسمبر، عندما يتم تطبيق التعريفة الجمركية على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 156 مليار دولار، بما في ذلك عناصر هدايا العيد مثل الإلكترونيات وزينة عيد الميلاد.