كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة خدمة الإنترنت في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالات الأنباء المحلية والسكان، أن إيران بدأت اليوم الخميس في استعادة الوصول إلى الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من المقاطعات، بعد إغلاق استمر لايام كان يهدف إلى خنق الاضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لوكالة "رويترز".

قال الحرس الثوري إن الهدوء عاد لإيران، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي، بعد الاحتجاجات التي قالت عنها منظمة العفو الدولية إنها شهدت مقتل أكثر من 100 متظاهر على أيدي قوات الأمن، وهو رقم ترفضه الحكومة باعتباره "مضاربًا".

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن مصادر مطلعة مجهولة قولها "يجري استعادة الانترنت تدريجيا في البلاد."

وقالت فارس نقلًا عن مجلس الأمن القومي الذي أمر بالإغلاق، إنه تمت الموافقة على عودة الاتصال بشبكة الإنترنت "لبعض المناطق، ووفقًا للتقارير التي ظهرت حتى الآن، تمت استعادة الإنترنت الثابت في هرمزغان، كرمانشاه، أراك، مشهد، قم، تبريز، محافظات حمدان وبوشهر وأجزاء من طهران ".

وقال مهندس متقاعد طلب عدم الكشف عن اسمه "استعدنا الإنترنت مرة أخرى منذ ساعة."

صعب حظر الإنترنت على المتظاهرين نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المزيد من الدعم، وأيضًا الحصول على تقارير موثوقة حول مدى الاضطرابات.

وقال مرصد حجب الإنترنت "نت بلوك" إن استعادة الاتصال في إيران كان جزئيًا فقط حتى الآن، حيث يغطي حوالي 10٪ من مساحة البلاد.

اندلعت الاضطرابات في 15 نوفمبر بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 ٪ على الأقل. بدأت الاحتجاجات في عدة بلدات إقليمية قبل أن تمتد إلى حوالي 100 مدينة وبلدة في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية.

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت ما لا يقل عن 106 حالة وفاة للمتظاهرين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، مما سيجعلها أسوأ اضطرابات في الشوارع في إيران منذ عقد على الأقل وربما منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقالت ميركل في خطاب ألقته اليوم الخميس في البرلمان إن الهجوم "يجعل عشرات الآلاف، بينهم الآلاف من الأطفال، يفرون".

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وقد وصفت العملية العسكرية بأنها "دراما إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة" قائلة انها تعزز دور روسيا وإيران في المنطقة، واشارت الي إن عواقب ذلك "لا يمكن الحكم عليها اليوم".

وأضافت ميركل إن كلا من الشرق الأوسط وأوروبا أصبحا يشعران بعدم الأمان لأن أسرى الجماعة الإسلامية المتطرفة لم يعدوا يخضعون لحراسة كافية من قبل القوات التي يقودها الأكراد. تحول هذه القوى انتباهها الآن إلى الغزو التركي.كما أكدت ميركل أن ألمانيا لن تسلم أسلحة إلى تركيا.

وفي وقت سابق، دعم الزعيم الأعلى الإيراني، قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، قائلًا: إن من يشعلون النار في الممتلكات العامة أثناء الاحتجاجات ضد الزيادات، هم "قطاع طرق" يدعمهم أعداء إيران.

وجاءت تعليقات آية الله علي خامنئي بعد يوم واحد من احتجاجات المتظاهرين، بسبب رفع أسعار البنزين، التي حددتها الحكومة بنسبة 50٪، والتي أعاقت حركة المرور في المدن الكبرى، واشتبك المحتجون مع الشرطة أحيانًا، وجاء ذلك بعد ليلة من المظاهرات التي تخللتها النيران، في أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقل التقرير عن خامنئي، قوله: إن "هؤلاء المحتجين العنيفين كانوا مدعومين من أعداء الثورة وأعداء إيران في الخارج". واعترف خامنئي أيضًا بأن البعض كان منزعجًا من ارتفاع الأسعار، وحث قوات الأمن على "تنفيذ مهامهم"، دون الخوض في التفاصيل.

هذا ويشير وصف خامنئي لبعض المحتجين وتعليماته لقوات الأمن إلي أن السلطات ربما تستعد لسحق المظاهرات، التي بدأت يوم الجمعة، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

فرضت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية في الوقت، الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد بعد أن قام الرئيس دونالد ترامب بسحب أمريكا من صفقة طهران النووية مع القوى العالمية منذ أكثر من عام.

ورغم أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية إلى حد كبير، فقد تحولت إلى أعمال عنف في العديد من المناطق، حيث يزعم أن أشرطة الفيديو على الإنترنت تُظهر إطلاق ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والغوغاء، الذين يشعلون النيران.

وبينما يمثلون خطرًا سياسيًا على الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير، فإنهم يظهرون أيضًا غضبًا واسع النطاق بين سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا، والذين شاهدوا مدخراتهم تتبخر وسط قلة الوظائف وانهيار العملة الوطنية "الريال".

