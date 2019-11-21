كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات العراقية ترفع الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، الحظر الذي فرضته منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية، إنها حصلت على الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

وعمدت السلطات العراقية، مع بداية الاحتجاجات حجب شبكة الإنترنت، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تقطعاً مستمراً في تلك الخدمة، مع حجب مواقع التواصل.

وقد حجبت الحكومة العراقية، بعد الـ25 من أكتوبر الماضي، إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك وتويتر وواتساب، خشية "تحريف الحقائق الميدانية من قبل مجاميع إلكترونية ومندسين"، بحسب ما أوضحت في بيان سابق.

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وأبدى مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العراقية سخطها على قرار الحكومة قطع الإنترنت، تجنباً لما أسمته الأخيرة "الفوضى الأمنية والمؤامرة على الوطن".

يذكر أن العراقيين تحركوا الشهر الماضي وعلى إثر حجب مواقع التواصل لا سيما فيسبوك، سرياً لتنزيل تطبيقات "vpn" (شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد). كما أقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الصناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جداً من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

وتزايدت موجة الاحتجاجات، يومًا بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد. وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل.

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان "الأسبوع المقبل". وقد أعلن مجلس النواب أنه في "جلسة مفتوحة"، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله.