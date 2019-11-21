كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام سكان بوليفيا الأصليين على الرئيس المخلوع إيفو موراليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النشطاء من السكان الأصليين في مدينة إل ألتو البوليفية المرتفعة على ارتفاع سهوب قاحلة فوق العاصمة، المعركة من أجل عودة الرئيس المخلوع إيفو موراليس.

وقد حاصر المئات محطة كهرباء كبرى وخاضوا معارك قاتلة مع قوات الأمن، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وسار آخرون إلى لاباز وهم يحملون علم ويفالا الملون - وهو علامة رمزية للجماعات العرقية في الأنديز - للضغط على الرئيسة المؤقتة المحافظة جانين أنيز.

ومع ذلك، لدى مدينة إل ألتو قصة أكثر تعقيدًا تقول، إن خطوط الصدع بين مجتمعات بوليفيا الأصلية العديدة، الذين لديهم وجهات نظر بعيدة بشأن "موراليس" عن أن تكون موحدة في بلد تمزقه بالفعل الانقسامات السياسية.

ووفقًا لـ "رويترز"، قال خايمي بابلو، زعيم الاحتجاجات من مقاطعة المرتفعات، وهو يحاصر المصنع الذي يزود لاباز بالبنزين والديزل وغاز الطهي: "يخبروننا أننا هنود: نحن السلالة السوداء، السلالة الملعونة".

وكما ورد، يشعر "بابلو" بالانزعاج حيال الانشقاقات مع الزعماء المحليين الآخرين الذين قالوا إنهم كانوا في محادثات مع الحكومة لإنهاء الاحتجاجات مقابل انتخابات سريعة.

وأضاف: "للحكومة تريد أن تفرقنا. كيف؟ إنهم يمسكون بزعمائنا وقادتنا السابقين، وهم يتحدثون معهم .. لكننا قررنا أننا لن نحترم ذلك".

Advertisements

في إل ألتو، حيث اخترق الجيش والشرطة الحصار يوم الثلاثاء وخلف ثمانية قتلى، تطالب العديد من جماعات السكان الأصليين بالسلام وتتطلع إلى ما وراء حكم موراليس، مع إزالة بعض الحصار والعودة إلى العمل.

فر موراليس، أول زعيم محلي لبوليفيا، إلى المكسيك هذا الشهر تحت ضغط الاحتجاجات والحلفاء والشرطة والجيش ، بسبب مزاعم بتزوير انتخابات أكتوبر.

منذ استقالته في 10 نوفمبر، كانت بوليفيا في مأزق بين المعارضين، الذين يقولون، إنه تمسك بالسلطة لفترة طويلة، والموالين، الذين يقولون، إنه جلب الاستقرار وصوتًا للفقراء. قُتل حوالي 30 شخصًا، مع ترك الحصار يترك المدن فقيرة بشأن الغذاء والوقود.

وقد كشف رئيس بوليفا السابق، إيفو موراليس، أنه يود العودة إلى البلاد في الغد القريب ولكنه يحتاج إلى ضمانات أمنية من الحكومة المؤقتة من أجل ذلك.

وقال "موراليس" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قيل لنا، إن الولايات المتحدة تعارض عودتي إلى بوليفيا. أما بالنسبة لي، فأنا أريد العودة في أقرب وقت. ننتظر من حكومة الأمر الواقع منحنا ضمانات. إذا حدث لي شيء، الحكومة المؤقتة ستكون مسؤولة عن ذلك".

وحذر "موراليس"، القوات المسلحة للبلاد، من أنها لن تكون قادرة على تجنب تحمل المسؤولية عن ملاحقة المتظاهرين، قائلاً، إن القانون الدولي متفوق على مرسوم الحكومة المؤقتة الذي يسمح للجيش بقمع المتظاهرين.