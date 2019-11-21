كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن "الانسحاب الكامل" للأكراد من شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) يوم الأربعاء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ان انسحاب المقاتلين الاكراد في شمال سوريا من المناطق على طول الحدود التركية قد اكتمل.

وقد اتفقت تركيا وروسيا على صفقة الشهر الماضي لسحب وحدات حماية الشعب الكردي إلى 30 كم جنوب قطاع 444 كم من الحدود التركية السورية.

وأنهى الاتفاق التوغل العسكري الذي شنته تركيا في شمال سوريا في 9 أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب، والتي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

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عملت روسيا كوسيط في المحادثات بين حكومة دمشق والقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد، والتي تشكل الجزء الأكبر من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل الدولة الإسلامية (داعش).

وقال لافروف إن الولايات المتحدة تحاول منع أي حوار بين الأكراد ودمشق، في حين أن روسيا اتبعت النهج المعاكس بالضبط.

حيث إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية قد مهد الطريق للهجوم التركي. قال ترامب في وقت لاحق أنه سيتم نشر حوالي 500 جندي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط.