كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمام شقيقه الرئيس.. "راجاباكسا" يؤدي اليمين السدتورية رئيسًا لوزراء سيرلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى جوتابايا راجاباكسا رئيس سريلانكا المنتخب حديثًا اليوم الخميس لشقيقه الأكبر الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا كرئيس للوزراء مما عزز العودة السياسية للعائلة القوية.

وجاء تعيين ماهيندا راجاباكسا البالغ 74 عاما بعد ساعات من تقديم رئيس الوزراء السابق رانيل ويكرميسينجه استقالته بعد هزيمة مرشح حزبه في الانتخابات الرئاسية لجوتابايا راجاباكسا في نهاية الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ سريلانكا التي يحتل فيها شقيقان منصبين سياسيين رفيعي المستوى، على الرغم من أن ماهيندا هو المسؤول فقط عن حكومة انتقالية حتى الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وفي حفل أقيم في العاصمة كولومبو اليوم الخميس، أقسم جوتابايا بأخيه بينما كانت زوجاتهم وأبنائهم وزوجاتهم ينظرون إليها.

وقال أتمنى أن أهنئ وأقدم أحر تمنياتي إلى هون ماهيندا راجاباكسا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية". وغرد بها على حسابه الشخصي على تويتر مرة أخرى.

وكان جوتابايا البالغ 70 عامًا قد شغل في وقت سابق منصب قائد الدفاع في عهد شقيقه ماهيندا، الذي شغل نفسه منصب الرئيس من 2005-2015.

وشغل ماهيندا، الذي كان زعيم المعارضة في سريلانكا منذ يناير، منصب رئيس الوزراء مرتين من قبل.

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ومن المقرر أن يكون مرشح حزبه في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل المقبل. يُنظر إلى الرئيس السابق، الذي يحظى بشعبية مع الأغلبية السنهالية للإشراف على نهاية حرب أهلية دامت 26 عامًا، على نطاق واسع على أنه خجول.

وقال أخيل بيري، محلل جنوب آسيا في أوراسيا، إن علامة راجاباكسا، كما يتضح من الانتخابات، لا تزال قوية للغاية، مضيفًا أن ماهيندا يعتبر أكثر شعبية من شقيقه الأصغر.

يواجه الأشقاء أمرًا طويلًا لإنعاش اقتصاد سريلانكا، الذي هو في أعمق ركود له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن بعد هجمات عيد الفصح الإسلامية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا في الكنائس والفنادق.

وفاز جوتابايا، الذي أشرف على هزيمة الانفصاليين التاميل كزعيم دفاع لأخيه قبل عقد من الزمن، بالانتخابات بعد أن وعد بتأمين البلاد ضد تهديدات المتشددين.

ويستهدف بيانه الاقتصادي متوسط نمو لا يقل عن 6.5٪، مقارنة مع 3.2٪ في عام 2018، لكن الاقتصاديين قلقون من أن خططه قد تجهد الخزائن.

ويرى بعض المستثمرين أن راجاباكسا هي اليد المتمرسة التي ستحقق الاستقرار السياسي في الجزيرة. وارتفع مؤشر أسهم سريلانكا وعملة الروبية بنسبة 1.9٪ و0.5٪ على التوالي منذ انتخابه.

ومع ذلك، تتهم جماعات حقوق الإنسان والأقليات راجاباكسا بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب، وقد أعربوا عن قلقهم من تجدد التوترات الإثنية بعد الانتخابات. بينما أنكر الأخوان ارتكاب أي مخالفات.

