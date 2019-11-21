كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب صور فاضحة.. البحرية الأمريكية بصدد عزل أحد قادتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بخفض رتبة وراتب القائد في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية إدوارد غالاغير.

وتلقى غالاغير، إخطارًا رسميًا، أمس الأربعاء، بأن "لجنة مراجعة" انعقدت لتقييم مدى أهليته للبقاء في القوات الخاصة، حسبما أكدت المتحدثة باسم قيادة قوات "سيل" تمارا لورانس.

وأضافت تمارا لورانس: أن اللجنة ستقدم توصية بشأن ما إذا كان ينبغي إبعاد غالاغير عن القوات الخاصة بالبحرية، لافتة إلى أن القرار النهائي بشأنه سيكون في يد قيادة البحرية في واشنطن.

وأوضحت، أن ثلاثة من قادة غالاغير المباشرين يواجهون جلسات منفصلة لبحث ما إذا كان ينبغي إبعادهم أيضا عن قوات "سيل" التي يشير اسمها المختصر إلى "قوات البحر والجو والبر".

ووقد واجه القائد في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية إدوارد غالاغير، إجراءات لإقصائه عن القوات الخاصة، بسبب صور"تذكارية" فاضحة له مع جثة معتقل عراقي.

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وكانت محكمة عسكرية قد برأت غالاغير من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين عزل وقتل أسير مصاب من تنظيم "داعش"، لكنه أدين بالوقوف إلى جانب جثة أسير لالتقاط الصور "التذكارية" له معها.

بحرية الولايات المتحدة (USN) هي إحدى فروع قوات الولايات المتحدة المسلحة المسؤولة عن العمليات البحرية الأمريكية. وتعتبر بحرية الولايات المتحدة أكبر بحرية في العالم وأقواها بالنسبة إلى العدد والعتاد حيث أنها في المرتبة الأولى وهي أكبر من المراكز الإحدى وثلاثين التالية مجتمعة.

توظف البحرية الأمريكية حاليا أكثر من 340,000 موظف في الخدمة الفعالة وحوالي 128,000 في احتياط البحرية. تعمل تحت خدمة البحرية 278 سفينة وأكثر من 4,000 طائرة. وكانت تسمى البحرية القارية في البداية إلى أن تغير اسمها الرسمي إلى بحرية الولايات المتحدة. ومن المميزات للبحرية الأمريكية أنها الوحيدة في العالم التي تهبط طائراتها على سطح حاملات الطائرات ليلا والوحيدة التي تستطيع قيادة طائرتين في الوقت نفسه.

كانت نتاج للبحرية القارية، التي أنشئت خلال حرب الاستقلال الأمريكية، وحلت بشكل أساسي ككيان مستقل بعد ذلك بوقت قصير. وفر دستور البلاد الأساس القانوني لاستخدام القوة العسكرية ممنوحة من الكونغرس الأمريكي وذلك "للتوفير والحفاظ على سلاح البحرية".