كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدولية" للطاقة الذرية تدعو إيران إلى توضيح أصل آثار اليورانيوم في موقع غير معلن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اكتشاف آثار اليورانيوم في موقع غير معلن في طهران الأسبوع المقبل، حسبما قال القائم بأعمال رئيس الوكالة، اليوم الخميس، مضيفًا، أن إيران لم تقدم أي معلومات أخرى حول منشأ الجسيمات.

وذكرت وكالة "رويترز" لأول مرة في سبتمبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار اليورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتباه إليه في خطاب ألقاه العام الماضي، واصفًا إياه بأنه "مستودع ذري سري". وقالت طهران، إن الموقع عبارة عن منشأة لتنظيف السجاد.

بعد أن رفضت منذ فترة طويلة التعليق على التفاصيل، قبل أسبوعين، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، أن العينات البيئية التي التقطت في الموقع أظهرت آثار اليورانيوم الطبيعي التي تمت معالجتها عن طريق النشاط البشري ولكن لم يتم تخصيبها.

وقال كورنيل فيروتا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "لقد واصلنا تفاعلنا مع إيران منذ ذلك الحين، لكننا لم نتلق أي معلومات إضافية ولا يزال الأمر دون حل".

وأخبر "فيروتا" إيران في سبتمبر أن الوقت جوهري في توضيح أصل الآثار. ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التفسيرات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تحتفظ بالمياه.

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وأضاف "فيروتا": "من المقرر عقد اجتماع بين الوكالة وإيران الأسبوع المقبل في طهران لمواصلة مناقشته. من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة لحل هذه المسألة على الفور".

وقالت الولايات المتحدة، مثل إسرائيل التي تعارض صفقة إيران النووية مع القوى الكبرى، إن القضية "لا يمكن اعتبارها سوى مؤشرًا على وجود مواد نووية غير معلنة محتملة في إيران".

وصفها سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حليف طهران بأنه "جوانب من الأنشطة النووية في إيران منذ حوالي 20 إلى 30 عامًا" ، مضيفًا أن القضية "لا تشكل أي مخاوف بشأن الانتشار النووي".

ترى وكالات الاستخبارات التابعة للولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية انتهى منذ فترة طويلة. تضمنت صفقة عام 2015 رسم خط ما تحت ذلك الماضي، على الرغم من أن طهران لا تزال تنفي نيتها امتلاك أسلحة نووية.

سيخلف "فيروتا"، الذي تولى منصب القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وفاة المدير العام يوكيا أمانو، في 3 ديسمبر من قبل الأرجنتيني رافائيل جروسي، الذي تم انتخابه رئيسا للوكالة.