بوصوفة: ” حمد الله تخلى عن منتخب بلاده ولو كنت مكان رونار لاتخذت نفس القرار” – فيديو

عاد امبارك بوصوفة، اللاعب الدولي المغربي المخضرم، لسرد وقائع ما حدث مع المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر السعودي، في مراكش، قبل رحيله عم معسكر “أسود الأطلس” قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر.

وبخصوص واقعة ضربة الجزاء، التي أثارت هذه الأزمة، فقد أكد بوصوفة على أن ” الناخب الوطني هيرفي رونار وضع قائمة اللاعبين بالترتيب الذين سيقومون بتنفيذ ضربات الجزاء، وعلى جميع اللاعبين احترامها، فيصل فجر كان على رأس اللائحة، لذلك لا أحد كان عليه أن يجادله”.

وبخصوص سلوك اللاعب، أكد بوصوفة أنه ” قد تشعر بأنك غير مرتاح لقرار المدرب، لكن القوانين هي القوانين، والإنضباط هو أهم شيء، لقذ اختار هو مغادرة مسعكر المنتخب المغربي، ولا أحد دفعه لاتخاد ذلك القرار ولا حتى منحه مشاعر سلبية”.

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وشدد في المناسبة ذاتها، على أن ” التخلي على المنتخب المغربي في تلك الظروف يعني بأنك تخليت عن بلدك”.

وأردف بهذا الخصوص قائلا: ” كل شيء وارد في اللعبة، إنها كرة القدم، بمكن أن تدخل في جدال مع زميل، أن تناقشه في التدريب، ولكن هذا لا يعني أن تقوم بالتخلي عن منتخب بلادك، لو كنت مكان هيرفي رونار لاتخدت نفس القرار”.