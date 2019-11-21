مغربيتان في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

تمثل المنتجتان لمسا الشرايبي، وأسماء جريميش، المغرب في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، التي انطلقت، أمس الأربعاء، وذلك عبر وجودهما في لجنة تحكيمه.

المنتجة لمسا الشرايبي عضو في لجنة تحكيم المسابقة الدولية إلى جانب الممثلة الصينية “كين هايلو”، والمخرج، والمنتج المكسيكي “ميشيل فرانكو”، والمخرجة والمنتجة البلجيكية “ماريون هاتسيل”، والمخرج الإيطالي “دانيللي لوكبتي”، وبرئاسة المخرج، والسيناريست الأمريكي “ستيفن جاجان”، الحاصل على جوائز مهمة من بينها “أوسكار”، و”جولدن جلوب”.

وبخصوص المنتجة المغربية الأخرى، أسماء جريميش، فإنها عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، إلى جانب الكاتب الإسباني “إدواردو جيلوت”، والمصرية شيرين رضا.

ويحضر المغرب، كذلك، في لجنة التحكيم جائزة جديدة هي “جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية” بـ6 نقاد من أصل 42 ناقدا سينمائيا، وهم بحمادي كيروم، وخليل الدامون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة.