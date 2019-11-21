الناطق الرسمي باسم الحكومة يغير مكان انعقاد الندوة الأسبوعية ويحذف “اللايف”!

في خطوة مفاجئة، أقدم حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تغيير مكان انعقاد الندوة الأسبوعية التي تعقب اجتماع الحكومة، وذلك بعد أن ظل مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، يحتضنها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

وقرر الوزير، أن ينقل الندوة الصحافية إلى مقر قطاع الاتصال التابع لوزارته، المتواجد بمدينة العرفان، وذلك ابتداء من اليوم الخميس.

ولن يتغير مكان انعقاد الندوة فقط، بل وابتداء من اليوم، لن تبث أشغال الندوة الصحافية مباشرة، على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، ومختلف قنوات التواصل التابعة للوزارة وللوزير.

وتأتي التغييرات الجديدة عقب جدل أثير في أول ظهور للناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد التعيين الملكي، حين رفض في الندوة الصحافية ليوم 17 أكتوبر الماضي، الجواب على أسئلة الصحافيين، وقال إنه سيكتفي بالأسئلة المتعلقة بالمجلس الحكومي.

Advertisements

كما ظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية ذاتها، بمقر لاماب، غير متمكن، وقام بخلط بين مؤشري الميزانية ونسبة النمو، وهو ما أثار سخرية عارمة، وخاصة بعد تداول مقاطع فيديو من التسجيل الكامل للندوة التي بثتها وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة.

كما ظهر الوزير في إحدى مقاطع الفيديو، وهو يغادر القاعة، معللا عدم جوابه على باقي الأسئلة، بوجود التزام له في الوزارة.

ولعل أبرز اللقطات التي تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي، تلك التي قال فيها الوزير، “نتوقع تقريبا نموا كثيرا، حاجة واحد: الله يرحمنا”، جوابا على سؤال لوكالة أنباء دولية حول توقع الحكومة لنسبة النمو للعام المقبل.