الزُبيدي خلال لقاءه السفير الروسي : الجنوب يسير بخطى ثابتة نحو إستعادته هويته

الخميس 21 نوفمبر 2019

جانب من لقاء الرئيس الزبيدي بالسفير الروسي

أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء “عيدروس قاسم الزبيدي”، "أن الجنوب يسير بخطى ثابته ومدروسة نحو استعادة الدولة والهوية الجنوبية" .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، سعادة سيرجي كوزنيتسوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤول الشؤون السياسية، السيد مكسيم سليساريف.

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وأشار إلى أن المجلس الانتقالي يتطلع إلى خلق علاقات شراكة وتنسيق وتعاون مع الأصدقاء الروس.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وكذا سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين روسيا الاتحادية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

ونوّه السفير الروسي بالعلاقة التاريخية التي تربط بلادنا بروسيا الاتحادية، معدداً الكثير من الإنجازات الروسية الجنوبية المشتركة، مؤكداً على دعم بلاده لعملية السلام، وعلى ضرورة دعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف وعدم منح العناصر التي لا تريد السلام فرصة في بلادنا.

وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية الدور الروسي في المنطقة، داعيا الجانب الروسي إلى إعادة فتح سفارتهم في العاصمة عدن.

بدوره عبر سعادة السفير الروسي والوفد المرافق له عن سرورهم باللقاء مع الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وتقديرهم لموقف المجلس الداعم للسلام، مؤكدين انفتاحهم على الجنوب واحترامهم لخياراته.