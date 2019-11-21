شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الحريري يعلق على إلغاء بعض الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية من والى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقالت رئاسة المطار :"شهر نوفمبر من كل عام يعتبر من الأشهر التي تشهد حركة طائرات متدنية مقارنة بالأشهر الاخرى من العام، وبالتالي تعمد العديد من شركات الطيران العاملة في المطار وخصوصا تلك التي تسير اكثر من رحلة في اليوم الواحد الى الغاء بعض هذه الرحلات، نظرا لانخفاض عدد الركاب على متنها، او انها تعمد الى تحويل العدد القليل من الركاب الى رحلات شركات اخرى ضمن التعاون التجاري في ما بينها، وبالتالي فان الغاء بعض الرحلات خلال هذه الفترة من السنة في المطار يعتبر امرا طبيعيا ولا يدعو الى اي تفسير اخر، وانه قد يتكرر لاكثر من مرة خلال هذا الشهر".