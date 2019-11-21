شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية : إلغاء حفل الاستقبال السنوي في عيد الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية، إنه "نظرا الى الاوضاع الراهنة في البلاد، لن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال".

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