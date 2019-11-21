شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. حديث «تايوان» عن الاستقلال سيقودها «لكارثة» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الحكومة الصينية اليوم الخميس تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي من أنها تسعى "لكارثة" بعدما قال المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات التي تجرى في يناير إنه سيعمل على استقلال الجزيرة وهو خط أحمر بالنسبة لبكين.

واختارت الرئيسة تساي إينج وين رئيس الوزراء السابق وليام لاي لخوض الانتخابات معها مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وفي اليوم نفسه أرسلت الصين مجموعة حاملة طائرات عبر مضيق تايوان في خطوة وصفتها تايبه بأنها محاولة ترهيب.

وأصبحت قضية استقلال تايوان رسميا أهم قضايا الانتخابات منذ انضمام لاي إلى تساي.