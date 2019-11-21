اخبار العالم

البحرية التونسية تنتشل 43 مهاجرا غير شرعي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنتشل 43 مهاجرا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

انتشلت البحرية التونسية اليوم 43 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا في عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية تعطل مركبهم قبالة السواحل التونسية.

وقالت مصادر أمنية بالمنطقة في تصريح نقلته " وكالة الأنباء التونسية ": إن مركب المهاجرين الذي انطلق من السواحل الليبية، تعطل بهم قبالة سواحل مدينة جربة التونسية، مشيرة إلى أن البحرية التونسية تدخلت وقادت المهاجرين غير الشرعيين نحو الأراضي التونسية، إلى أن آووهم بأحد مراكز الإيواء بالجهة في انتظار اتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرية التونسية تنتشل 43 مهاجرا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا