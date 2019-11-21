شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الذرية» تتوصل لأثار يورانيوم في إيران والان نبدء بالتفاصيل
قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إن الوكالة وإيران ستبحثان الأسبوع المقبل العثور على آثار لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في طهران، مضيفا أن طهران لم تقدم أي معلومات أخرى بشأن مصدر الجزيئات.
ولأول مرة في سبتمبر الماضي، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار يورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتباه إليه في كلمة ألقاها العام الماضي ووصفه بأنه "مخزن ذري سري". وقالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.
وأكدت الوكالة، التي كانت تحجم منذ فترة طويلة عن التعليق على تفاصيل محددة، للدول الأعضاء قبل أسبوعين أن عينات بيئية أُخذت من الموقع أظهرت آثار يورانيوم طبيعي جرت معالجته بنشاط إنساني لكنه غير مخصب.
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