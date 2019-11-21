بالفيديو: متظاهرون يؤكدون تعرضهم لقنابل الغاز في ساحة الخلاني

أفاد مصدر امني، بأن قوات مكافحة الشغب ابعدت المتظاهرين عبر استخدام القنابل الدخانية عن جسر الاحرار الى ساحة الخلاني وسط بغداد.



ساحة التحرير في بغداد تشهد هدوءا نسبيا، فيما يؤكد متظاهرون تعرضهم لقنابل الغاز في ساحة الخلاني وجسري السنك والاحرار . وقال المصدر، للسومرية نيوز، إن قوات مكافحة الشغب استخدمت، القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لابعاد المتظاهرين عن جسر الاحرار"، مشيرا الى أنها "تمكنت من ابعادهم الى ساحة الخلاني"، واكد المصدر تسجيل خمس وعشرين حالة اختناق على الأقل.ساحة التحرير في بغداد تشهد هدوءا نسبيا، فيما يؤكد متظاهرون تعرضهم لقنابل الغاز في ساحة الخلاني وجسري السنك والاحرار . شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.

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