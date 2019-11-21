بالفيديو: ضبط كدس عتاد 'ضخم' غربي مدينة الرمادي

وآخر العمليات الامنية التي نفذتها خلية الصقور الاستخبارية في جبال بادوش داخل الموصل، اسفرت عن قتل ستة إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات اجرامية بالمدينة، فضلا عن ضبط اسلحة خفيفة وعبوات لاصقة وصواريخ وأحزمة ناسفة. وفي قضاء سنجار قصفت طائرة مجهولة مقرا تابعا لقوات حزب العمال الكردستاني في منطقة خانه صور، ما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل وجرح عشرين عنصرا من الحزب.وفي محافظة الانبار، ضبطت القوات الامنية كدسا يضم عتادا ومتفجرات وصواريخ مختلفة الأحجام غربي مدينة الرمادي بعد عملية دهم وتفتيش استهدفت المناطق القريبة من ملعب الانبار الاولمبي غربي المحافظات.

اما في محافظة ديالى، فقد تم احباط محاولة لتشكيل خلية إرهابية لاستهداف عناصر القوات الأمنية في المحافظة ، بعد ان القت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على احد عناصر داعش الارهابي، وذلك من خلال تعقب ورصد تحركاته، والذي بدوره اعترف بأنه يعمل على تشكيل خلية ارهابية "نائمة" لتصفية عناصر القوات الامنية.