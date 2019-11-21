بالفيديو: ضبط كدس عتاد 'ضخم' غربي مدينة الرمادي

لا تزال القطعات الامنية تحث خطاها لتأمين أراضي البلاد من فلول العناصر الارهابية، اذ تواصل الاجهزة الامنية بحثها عن الخلايا النائمة واجتثاث وجودها لبسط الأمن في جميع المحافظات المحررة.
وفي محافظة الانبار، ضبطت القوات الامنية كدسا يضم عتادا ومتفجرات وصواريخ مختلفة الأحجام غربي مدينة الرمادي بعد عملية دهم وتفتيش استهدفت المناطق القريبة من ملعب الانبار الاولمبي غربي المحافظات.
اما في محافظة ديالى، فقد تم احباط محاولة لتشكيل خلية إرهابية لاستهداف عناصر القوات الأمنية في المحافظة ، بعد ان القت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على احد عناصر داعش الارهابي، وذلك من خلال تعقب ورصد تحركاته، والذي بدوره اعترف بأنه يعمل على تشكيل خلية ارهابية "نائمة" لتصفية عناصر القوات الامنية.
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