اغتيال ناشطة صومالية داخل مقر البعثات الأممية بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقيت الناشطة الصومالية الماس إلمان أحمد مصرعها بطلق ناري مجهول في مجمع حلني بمقديشو، الذي يضم مقر بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعددا من السفارات الأجنبية بالبلاد.

وقالت وسائل إعلام وصحف محلية إن الناشطة الحقوقية تعرضت لطلق ناري مجهول المصدر في رأسها، مساء الأربعاء.

وذكرت الصحف أن الماس، التي شغلت من قبل منصب السكرتيرة الأولى لسفارة الصومال في كينيا، كانت داخل سيارتها في قاعدة حلني المحصنة عندما أصابها طلق ناري مجهول المصدر.

يذكر أن مقر البعثات الدولية في مقاطعة حلني بمقديشو تعرض لقصف صاروخي بقذائف الهاون في يناير/كانون الثاني الماضي من قبل حركة الشباب الإرهابية، ما خلف عددا من القتلى.