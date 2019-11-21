شكرا لقرائتكم مواقع التواصل محجوبة في العراق.. والفرج قريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الخميس، حصولها على الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

يذكر أنه مع بداية الاحتجاجات، مطلع أكتوبر، عمدت السلطات في العراق إلى حجب شبكة الإنترنت. ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تقطعاً مستمراً في تلك الخدمة، مع حجب مواقع التواصل.

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وأبدى مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العراقية سخطها على قرار الحكومة قطع الإنترنت، تجنباً لما أسمته الأخيرة "الفوضى الأمنية والمؤامرة على الوطن".

وكانت الحكومة قد حجبت، بعد الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك وتويتر وواتساب، خشية "تحريف الحقائق الميدانية من قبل مجاميع إلكترونية ومندسين"، بحسب ما أوضحت في بيان سابق.

يذكر أن العراقيين تحركوا الشهر الماضي وعلى إثر حجب مواقع التواصل لا سيما فيسبوك، سرياً لتنزيل تطبيقات "vpn" (شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد). كما أقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الصناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جداً من أجل التواصل مع العالم الخارجي.