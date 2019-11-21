رابطة الاصدقاء دعت الى زيارة معرضها الحرفي الميلادي في ساحل علما

دعت رابطة الاصدقاء بمناسبة حلول الاعياد الميلادية المجيدة الى زيارة معرضها الحرفي الميلادي بعنوان"لمسة مبدعة، قلب معطاء" في مقرها في ​ساحل علما​ – ​جونية​، وذكرت انه سيتم افتتاحه في 5 و6 و7 كانون الاول 2019 من ​الساعة​ العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 28 كانون الاول ما عدا ايام الاحاد، واوضحت انه يعود ريع هذا المعرض لمشاريع الرابطة الخيرية.

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