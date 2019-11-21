موسى:نأمل أن تنتهي أزمة الحراك التي يتخبط بها المجتمع اللبناني على خير

وضع ممثل الرؤساء الثلاثة النائب ​ميشال موسى​ بمناسبة ذكرى ​الاستقلال​ اكليلاً من الزهر على ضريح أحد رجالات الاستقلال عادل عسيران في صيدا، آملا "أن تنتهي أزمة الحراك التي يتخبط بها المجتمع ال​لبنان​ي على خير وان تكون للبنان قيامة جديدة موحدة بشعبه".

واعتبر أن "​المجتمع اللبناني​ يتخبط بحراك كبير يجب أخذ الأفكار التي تطلق بعين الاعتبار والإصغاء جيدا إلى الناس"، املاً "أن تنتهي هذه ​الأزمة​ على خير وان يكون لنا قيامه أخرى اقوى من الماضي من أجل هذا الوطن الذي يستحق من الجميع العمل الحثيث وكل الجهود من أجل القيامه الجديده ولاجل أن يكون لبنان موحدا بشعبه وقادرا أن ينطلق بالتحديات القادمة التي تحيط بهذه المنطقه ليس أقلها التحديات والمشاكل الأمنية والحروب المحيطة فيه. وبالطبع الأزمة الاقتصاديةالتي قد تكون جزء اً من هذا الموضوع إضافة لتصحيح وتطوير الإدارة والعمل السياسي والمقاربات السياسية في هذا المجال".

بدوره، أكد النائب ​علي عسيران​ أنه "يعز علي اليوم في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً أن نرى الوطن موجوعاً ممزقاً ولانملك حلولاً ناجعة لمنع تفكك وحدة الوطن وابنائه الاخيار"، متوجهاً إلى عادل عسيران قائلا "اراك يا والدي هناك حيث عليائك الرجل العصامي العاقل العادل الذي واجه ​الحياة​ بثبات ونبل وتحدي ، منذ أن فقدت اباك صغيرا الى أن توليت اعلى المراكز واهمها ، وكنت في كل ذلك العادل الوسطي والميزان الذي يرعى مصلحة الشعب و​الدولة​ والوطن متمسكا بانتمائك العروبي المتجذر في أعماقك".

ولفت إلى ان "الوطن الذي بنيته ورفاقك النبلاء من هامات الاستقلال ، يمر بظروف قاهرة ومازال وطننا في خطر ، وها هم شباب لبنان ينادون لإدارة تأخذ الوطن الى شاطئ الأمان بعد التخبط الحاصل"، مشيراً إلى "إننا اليوم بأمس الحاجة اليك ولرفاقك ، وبالأخص إلى حكمتكم علنا نرى ضوءاً في اخر هذا النفق ، آملين أن أحدا ً يستلهم وطنيتكم لإنقاذ الوطن".