البزري إستغرب عدم قيام وزراء الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال

إستغرب رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​ "عدم قيام وزراء ​الحكومة​ المستقيلة ب​تصريف الأعمال​، وإعتبارهم أن الإستقالة تُريحهم من المسؤولية، فالبلاد تمر في مرحلة دقيقة وخطيرة، والناس بحاجة إلى من يُسيّر أعمالهم ويُدير شؤونهم، وهذا يستدعي حضور كافة الوزراء الى مراكزهم والقيام بواجباتهم"، مبدياً خشيته من "إضافة الإهمال واللامبالاة إلى الصفات الأخرى التي عُرفت بها الطبقة الساسية الحاكمة".

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