هاشم: نحن محكومون بمنظومة قيم تحفظ كرامة وسيادة واستقلال وطننا

زار النائب ​قاسم هاشم​ ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، بمناسبة عبد ​الإستقلال​، قلعة الإستقلال في ​راشيا​، حيث قدمت له ثلة من الجيش ال​لبنان​ي التحية العسكرية على وقع موسيقى الجيش ثم جال في أروقة القلعة متفقدا الغرف التي اعتقل فيها رجالات ​الاستقلال​.

ولفت هاشم في تصريح الى أن "الطموح للافضل والتطور الدائم هو من قيم الشعوب الحية ونحن في لبنان محكومون ب​منظومة​ قيم تحفظ كرامة وسيادة واستقلال وطننا وشعبنا ولا يجب ان تتفلت عن هذا المسار"، داعيا الى "الحكمة والوعي والتبصر لمعالجة قضايانا الوطنية لتطوير نظامنا بمسؤولية جامعة متحصنين بهذه القيم لحفظ كياننا الوطني".