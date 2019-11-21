إنتخاب هيئة مكتب مجلس نقابة محامي بيروت

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة برئاسة النقيب ملحم خلف خصصت لانتخاب أمين سر وأمين صندوق ومفوض قصر العدل، وذلك وفقا لأحكام المادة 43 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وتم انتخاب المحامي سعد الدين الخطيب أمينا للسر،المحامي فادي بركات أمينا للصندوق والمحامي ناضر كسبار مفوضا للنقابة لدى قصر العدل.
واختار المجلس المحاميين بيار حنا وندى تلحوق لينضما الى هيئة محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الناظرة في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين وعن المجلس التأديبي للنقابة،كما كلف أمين السر بتمثيلها أمام المحاكم.
واختار المجلس المحاميين إيلي حشاش والياس بازرلي كعضوين رديفين يحلان، بالإتحاد والإنفراد، محل العضوين الأصليين حنا وتلحوق في حال غيابهما أو غياب أحدهما، كما اختير المحامي عماد مرتينوس ليحل محل أمين السر خلال غيابه.
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