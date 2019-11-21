أبو الحسن: لتوفير المستحقات المالية لمؤسسات الرعاية الإجتماعية

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في خضم ​الثورة​ الشعبية والعناوين المطلبيّة المحقّة و فوق كل هذا الصخب الذي تضج به الساحات تعلو صرخات مؤسسات الرعاية الإجتماعية ، إنها قضية لا تحتمل التأخير ، المطلوب قرار حاسم وإجراءات سريعة من أجل توفير المستحقات المالية ودفعها، انها مسألة إنسانية فوق كل الإعتبارات والمبررات".

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