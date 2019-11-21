تجمع المزارعين بالبقاع: للسماح للمزارعين بالشراء باليورو

توجه تجمع ​المزارعين​ في ​البقاع​ إلى حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، قائلا "كان لبنان يستورد من 20 الف الى 30 الف طن بذار بطاطا سنويا من الدول المذكورة أعلاه بموجب اعتمادات او تحويلات مقابل فواتير واوراق موثقة ومؤكدة تثبت قيمة ثمن البضاعة"، مطالباً بـ"السماح للمزارع بان يشتري قيمة هذه المستندات ب​اليورو​ حسب تسعيرة ​الدولة​ أي سعر1515 للدولار الأميركي".

وفي بيان له، طلب التجمع "الايعاز الى المصارف بالسماح لأصحاب الاعتمادات بتحويل ثمن البضاعة نظرا الى حاجة المزارعين اليها خاصة أن عملية الاستيراد تتم كل سنة لنفس الأشخاص والشركات ومن نفس المصارف ويمكنكم مراجعة الاعتمادات والقيود في البنوك في السنوات السابقة"، مشيراً إلى ان "كمية بدار البطاطا في ​اوروبا​ قليلة جدا هذه ​السنة​ واذا لم يتم تحويل ثمنها باسرع وقت ممكن ستقوم هذه البلدان ببيعها الى بلدان أخرى وسوف يخسر المزارع اللبناني ويحرم من زراعة اكثر 100 الف دونم بطاطا وانتاج اكثر من 400 الف طن بطاطا للاكل والتصنيع سنوية وتقدر قيمتها حوالي 150 مليون دولار يباع قسم منها في السوق المحلي ويصدر القسم الاخر الى الخارج".

