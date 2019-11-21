ابي اللمع لبيار الجميل: استشهادك زادنا عزما على مواصلة الطريق

علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​ادي ابي اللمع​ على الذكرى الـ13 لاغتيال الوزير ​بيار الجميل​، قائلا: "استشهادك زادنا عزما على مواصلة الطريق. بيار يا شيخ المناضلين وصديق الدرب الطويل صوتك يتردد في الوجدان مناديا بالحق وبكرامة ​الانسان​".

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