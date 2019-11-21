خليل مدد المهل المتعلقة بالتصريح عن الأموال الموروثة

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قرارات مدد بموجبها لغاية 27/11/2019 ضمناً مهل تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط وتقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وتقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019 وتقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019.
كما مددت مهل التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة والتصريح عن رسم خروج المسافرين وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة و مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وقد اعتبرت مهل الموجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم كافة التي تقع ضمن الفترة الممتدة ما بين 18 تشرين الأول ولغاية 18 تنشرين الثاني الحالي ضمنا ممدّدة حكماً، كما تقرر عدم احتساب أيام الفترة الممتدة من 11/11/2019 ولغاية 18/11/2019 ضمناً من عداد خمسة أيام العمل الفعلية لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي
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