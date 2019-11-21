الشيخ قبلان: فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا باندحار الاحتلال عن ارضنا ومياهنا

وجه رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ رسالة تهنئة إلى ال​لبنان​يين لمناسبة حلول ​عيد الاستقلال​، معتبراً أن فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا باندحار الاحتلال عن ارضنا ومياهنا والتحرر من الضغوطات والاملاءات الصهيو اميركية على بلدنا، سائلاً المولى عز وجل أن يزيد لبنان منعة ووحدة واستقرارا ليظل صخرة صلبة تتحطم على جوانبها مؤامرات الأعداء ومكائدهم.

وخص قبلان بالتهنئة شهداء لبنان الذين روت دماؤهم ارض الوطن فكانت تضحياتهم صانعة لمجد لبنان، مما يحدونا إلى توجيه تحية الإكبار والتقدير لكل من أسهم ويسهم في الحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله وسيادته، فنحيي جيشنا الوطني ومقاومتنا الباسلة وكل العيون التي تسهر على حماية وحفظ لبنان.

وشدد الشيخ قبلان على ضرورة الاسراع بتشكيل ​حكومة​ انقاذية اصلاحية تعالج الازمات المتراكمة ولا سيما الاقتصادية والمعيشية منها وتعيد ​المال​ العام المنهوب وتلبي المطالب المحقة للحراك الشعبي وتحصن لبنان بدعم قوته المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته ليظل لبنان عصياً على المؤامرات التي تستهدفه في امنه واستقراره ولقمة عيش بنيه.من هنا فان اللبنانيين مطالبون بالتمسك بالمعادلة الماسية التي اثبتت التجربة أنها القوة الرادعة لاي عدوان صهيوني او تكفيري ضد لبنان، ولاسيما إن استقلالنا ناقص لان العدو الإسرائيلي لا يزال يحتل ارضنا وينتهك سيادتنا ويهدد وطننا.